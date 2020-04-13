Москва, , 22:42 — REGNUM В Москве сделано более 315 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили вечером 13 апреля в оперативном штабе столицы.

«За прошедшие два с половиной месяца с начала появления первой угрозы распространения коронавируса в Москве сделано более 315 тысяч тестов», — проинформировали в штабе.

В том числе, как сообщается, за последние три недели свыше более 160 тысяч тестов было сделано гражданам на дому.

В штабе отметили, что тестированию на коронавирус в настоящее время подлежит любой пациент с ОРВИ или диагностированной пневмонией и проживающие с ними лица, а также люди, находящиеся в группе риска.

Напомним, согласно последним данным, в Москве подтверждено 11 513 случаев заражения коронавирусом, 1355 из которых — за последние сутки. 82 пациента с коронавирусом скончались, 837 выздоровели.