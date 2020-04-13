Женева, Швейцария, , 22:30 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире выросло за сутки более чем на 76 тысяч. Об этом 13 апреля сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на 11:00 мск 13 апреля в мире количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом возросло на 76 498, число летальных исходов от последствий заражения SARS-CoV-2 возросло на 5702. Всего в мире зарегистрировано 1 773 084 выявленных случая заражения коронавирусом и 111 652 случая гибели от последствий заболевания COVID-19.

На первом месте по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по случаям летального исхода среди инфицированных SARS-CoV-2 пациентов находится Европейский регион. Здесь выявлено 913 349 случаев заражения и зарегистрировано 77 419 случаев гибели от последствий заболевания COVID-19.

На втором месте по числу заражений находятся Северная и Южная Америка, при этом в данном регионе за сутки было подтверждено больше случаев заражения (36 804), чем в Европейском регионе (33 243). Всего здесь выявлено заражение коронавирусом у 610 742 человек, из них 23 759 умерли.

На третьем месте по-прежнему остаётся Западно-Тихоокеанский регион, к которому относятся в том числе Китай и Япония. Здесь подтверждено 121 426 случаев инфицирования и 4125 летальных исходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда, по данным представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, медицинская маска может стать опасной и повысить риск заражения коронавирусом.

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