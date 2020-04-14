Москва, , 07:40 — REGNUM Более 12 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве волонтёров для оказания помощи пенсионерам и многодетным семьям, которые нуждаются в помощи из-за введённого режима самоизоляции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Добровольцы покупают и доставляют продукты, лекарства, предметы первой необходимости. С обращениями работают два оперативных колл-центра, которые уже приняли 55 тысяч звонков. Кто-то звонит, чтобы оставить заявку на волонтерскую поддержку, а кто-то — чтобы просто задать вопрос и проконсультироваться. В день поступает около 650 заявок, и на данный момент обработано, то есть доставлено москвичам, больше 11 тысяч заказов», — сообщила Сергунина.

Вице-мэр также отметила, что стать волонтёром и оказывать помощь нуждающимся может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте мывсместе.мосволонтер.рф. После этого с гражданином будет проведено дистанционное обучение и он сможет приступить в общественной работе. Заявки же на оказание помощи находящимся на самоизоляции гражданам принимаются по телефону: 8−800−200−34−11.

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