Белград, , 22:19 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Сербии достигло 4054, сообщили 13 апреля в сербском минздраве.

За минувшие сутки в Сербии выявлено, по официальным данным, 424 случая COVID-19 и пять летальных исходов.

Общее количество летальных исходов в Сербии достигло 85.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белграде комендантский час могут продлить на весь период пасхальных праздников.

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