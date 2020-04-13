Москва, , 22:11 — REGNUM Вопрос о введении в России профессионального праздника для преподавателей вузов поручил рассмотреть президент России Владимир Путин. Перечень поручений по итогам встречи главы государства с представителями общественности в городе Череповце был опубликован 13 апреля пресс-службой президента РФ.

Вопрос об установлении в России профессионального праздника День преподавателей высшей школы президент РФ поручил рассмотреть Минобрнауки РФ совместно с Общественной палатой РФ.

Доклад о решении предлагается сделать в срок до 1 июня текущего года. Ответственными по данному вопросу назначены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Минобрнауки РФ считают успешным переход вузов на дистанционное обучение.

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