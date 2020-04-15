Игорь Свирин, Наталья Стрельцова, 15 апреля 2020, 18:11 — REGNUM Бездомных в Москве только по оценкам департамента труда и социальной защиты около 14 тысяч, а мест постоянного пребывания около двух тысяч.

Обед около метро
Обед около метро
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Москва самоограничилась, мэр призывает, а горожане следуют рекомендациям. И все бы хорошо, если бы не категория граждан, которая и в лучшие времена никому не нужна была, что уж говорить про времена тотального «самоограничения». Мы хотим поговорить о бездомных и мерах властей, предпринимаемых для защиты этой категории обездоленных, тем более что они, очевидно, разносят вирус по городу. Итак, что же предпринимается властями, чтобы защитить бездомных? По сути, ничего!

Обед около метро
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отдых на Солнышке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отдых
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Автобусная остановка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Женщина просит милостыню около перехода через железную дорогу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Куртка на дереве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Руководство центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки от общения с корреспондентами ИА REGNUM отказалось. Пришлось общаться с сотрудниками и завсегдатаями заведения на улице Иловайской.

Работник, пожелавший остаться неизвестным, основные тезисы бездомных, мы к ним еще вернемся, подтвердил. Действительно, им всем меряют температуру и в случае чего отправляют в больницы. Необходимых для изоляции койко-мест, действительно, не хватает. Но дело тут оказывается в том, что «понаехали» — то есть в Москву тянутся со всей страны. А должно быть иначе? Вот де поэтому социальные службы столицы и не справляются.

Просит милостыню на проезжей части
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Разговор
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Около приюта на Иловайской дом 2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Около приюта на Иловайской дом 2
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Николай
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Николай попал в аварию
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Комната, где люди могут погреться в холодное время
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Около приюта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На территории приюта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На территории двора приюта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кошка на территории приюта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Можно погреться на Солнышке около приюта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Другую точку зрения озвучили посетители домов призрения. На той же Иловайской люди спят в столовой, зато начальство центра заняло под свои нужды целый этаж. Видимо, для пущей эффективности борьбы с бездомностью. Попасть в центр невозможно, в лучшем случае поесть. Но температуру, говорят, измеряют.

Палатка, где раздают еду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Палатка, где раздают еду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Палатка, где раздают еду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Люди ждут обед около палатки, где раздают еду
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Просит милостыню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трое на лавочке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Есть еще категория бродяг, которые считают, что все сказанное о коронавирусе — это сказки, в помощи города не нуждаются и продолжают вешаться на людей, выклянчивая мелочь.

Метро Комсомольская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У каждого для каждого своя история
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На площади трех вокзалов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ленинградский вокзал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ярославский вокзал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Казанский вокзал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Просит милостыню
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM