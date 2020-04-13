Калининград, , 21:56 — REGNUM Находящиеся дома на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции калининградцы стали в два раза меньше мусорить. Статистику сегодня, 13 апреля, в эфире программы «Говорит Калининград» радио «Комсомольская правда» обнародовал директор муниципального бюджетного предприятия «Чистота» Юрий Егоров.

«Если до 30 марта мы вывозили 921 тонну мусора за неделю, сейчас — 513 тонн. Смёта было 798 тонн, сейчас 449. С несанкционированных свалок вывозили 125 тонн, сейчас 64 тонны», — сказал Егоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области общее число заразившихся коронавирусом составило 74 человека. За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых заболевших.