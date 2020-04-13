Москва, , 21:50 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уже целый ряд уголовных дел по фактам распространения недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе ведомства.

«Следователи в разных регионах страны проводят широкомасштабную работу, направленную на выявление таких фейковых сообщений и привлечение лиц, их распространяющих, к уголовной ответственности», — отметили в СК.

Сообщается, что уголовные дела по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ возбуждены в Москве и Санкт-Петербурге, Саратовской, Тверской и Ленинградской областях, Бурятии и Приморском крае.

Доследственные проверки по фактам распространения фейков в настоящее время также проводятся в Самарской, Свердловской и Омской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах.

«Буквально сегодня в четырёх регионах возбуждены уголовные дела на основании появившейся в СМИ и соцсетях ложной информации, связанной с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в Следственном комитете.

Так, по информации ведомства, в Татарии распрострались сообщения о том, что в Высокогорской центральной районной больнице якобы произошла вспышка заболевания и госпитализирована половина медперсонала. В Новгородской области одно интернет-изданий сообщило, что в посёлке Топорок якобы заразились коонавирусом 30 заключённых колонии.

В СК отметили, что следователями будут устанавливаться источники распространения недостоверной информации, а действиям причастных к этому лиц будет дана правовая оценка.