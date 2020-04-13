Исламабад, , 21:49 — REGNUM Границы Пакистана не будут открыты до 25 апреля, сообщили 13 апреля в пакистанском МВД.

Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавируса. Также на две недели продлевается отсрочка возобновления железнодорожного сообщения.

Напомним, границы Пакистана были закрыты месяц назад. Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло в стране 5496, летальных исходов — 93, излечившихся — 1097.

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