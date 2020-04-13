Калининград, , 21:49 — REGNUM В правительстве Калининградской области дорабатывают правила порядка передвижения жителей региона на время режима самоизоляции. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В настоящее время ведётся доработка указа губернатора региона, который определит этот порядок и форму подтверждающего документа. Раньше второй половины этой недели эта мера не вступит в действие. Продление режима самоизоляции будет решаться на очередном заседании регионального оперативного штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Просим всех жителей Калининградской области не нарушать «режим самоизоляции» и без крайней необходимости не покидать своих домов», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области общее число заразившихся коронавирусом составило 74 человека. За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых заболевших.