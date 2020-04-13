Пекин, , 21:45 — REGNUM Большинство случаев заражения коронавирусом, завезённых из-за границы, в Китае выявлены путём медицинского наблюдения в процессе нахождения возвратившихся в страну граждан в карантине сообщает 13 апреля Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление представителя Государственного комитета КНР по делам здравоохранения Ван Биня.

Сообщается, что общее количество выявленных таким образом носителей вируса достигает 70%, и у многих заражение вирусом было диагностировано в день въезда на территорию КНР. Только за минувшие выходные дни отмечены 98 случаев завоза инфекции из-за границы, а общее число таких случаев увеличилось до почти 1,4 тыс.

В связи с этим Ван Бинь подчеркнул важность неукоснительного соблюдения 14-дневного карантина для всех прибывших в страну, ибо неизвестно, с кем они контактировали, и для выявления возможного заражения требуется время. Особенно это важно для бессимптомных случаев.