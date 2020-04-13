Москва, , 21:39 — REGNUM Более шести тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве проходят лечение на дому. Об этом сообщили вечером 13 апреля в оперативном штабе столицы.

Отмечается, что число случаев ухудшения состояния у находящихся дома больных является минимальным. «Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», — подчеркнули в штабе.

Согласно последним данным, на территории Москвы подтверждено 11 513 случаев заражения коронавирусом, 1355 из которых — за последние сутки. 82 пациента с COVID-19 скончались, 837 выздоровели.