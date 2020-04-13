Париж, , 21:35 — REGNUM О продлении режима самоизоляции до 11 мая во Франции сообщил 13 апреля в своём телеобращении к нации французский президент Эммануэль Макрон.

По его словам, с 11 мая во Франции начнут работать школы и детские сады. Что касается проведения массовых мероприятий, их не разрешат до середины лета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции был объявлен во Франции до 15 апреля. В стране количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 133 тысяч, летальных исходов — 14 967.

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