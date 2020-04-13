Москва, , 21:31 — REGNUM Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Вены от немецко-фашистских захватчиков был отменён из-за угрозы эпидемии коронавируса в Москве. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.

Праздничный салют должен в честь освобождения столицы Австрии города Вены от немецко-фашистских захватчиков был состояться вечером 13 апреля на Поклонной горе в Москве.

Мероприятие было отменено в связи с введением в городе Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В рамках режима были введены ограничения на передвижение граждан и транспорта, а также запрет на массовые мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдаче жителям Москвы более 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.

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