Санкт-Петербург, , 21:31 — REGNUM Семьдесят жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находившихся в обсерваторах Москвы и Московской области, будут доставлены в Петербург специальными автобусами в сопровождении машин ГИБДД. Об этом вечером 13 апреля сообщили в Смольном.

Эти люди оказались в принудительной изоляции после возвращения из-за рубежа в аэропорты Москвы. Им был предписан 14-дневный строгий карантин.

«Для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения столичного региона было принято решение доставить их в Санкт-Петербург для продолжения отбывания самоизоляции на дому», — пояснили смысл происходящего в администрации Петербурга.

Как отметили в Смольном, людей сначала доставят в обсерватор на базе пансионата «Заря» в Курортном районе, где их осмотрят врачи, а также вручат им предписание главного санитарного врача Санкт-Петербурга о необходимости соблюдать самоизоляцию.

Затем всех жителей развезут по домам. Те, у кого нет возможности самоизолироваться дома, смогут остаться в «Заре».

Напомним, за 12 апреля в Петербурге зафиксирован 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 678 случаев заражения COVID-19. Умерли четыре человека. Выздоровели 78 человек.