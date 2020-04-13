Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 21:21 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии достигло 4934, сообщили 13 апреля в саудовском минздраве.
За минувшие сутки число инфицированных, по официальным данным, увеличилось до 472.
Общее количество летальных исходов в Саудовской Аравии достигло 65, число излечившихся от COVID-19 достигло 805.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саудовской Аравии введённый на фоне пандемии комендантский час был продлён «до уведомления».
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