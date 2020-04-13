Санкт-Петербург, , 21:12 — REGNUM Петербургский ресторатор Александр Затуливетров передумал открывать свои заведения 15 апреля после того, как получил анонимное пожертвование в 200 тыс. рублей «на штраф». Об этом он сообщил в своем Facebook.

Затуливетров является владельцем петербургских заведений «Мы Же На Ты» и «БутерBrodskyBar». Несколько дней назад он объявил в соцсети, что откроет рестораны 15 апреля, если власти не введут режим чрезвычайной ситуации, так как его бизнес «хочет жить», а метро и магазины и без того работают и полны людьми.

13 апреля Затуливетров сообщил, что изменил решение, хотя многие высказали ему свою поддержку — на 15 апреля в ресторане было 177 резервов, при все желании он не смог бы рассадить всех клиентов, время их обслуживания составило бы около 7 минут.

Затуливетров предостерег всех об ответственности и существенных штрафах за нарушение запретов властей в период распространения коронавируса. По его словам, истинной целью его пронзительной публикации об отсутствии поддержки бизнеса со стороны властей было заставить всех сидеть дома.

«Рисковать Вашим здоровьем и Вашими деньгами я не могу. Многие посчитали мой пост хайпом, пиаром на крови и личной рекламой. Плевать. Хочу только сказать, что сейчас то время, когда благородными поступками можно хайпануть проще и эффективнее. Я требовал включить здравый смысл, собрать волю в кулак и заставить (ключевое слово «заставить») всех нас сидеть дома. Потому что именно так, только сидя дома, мы можем предотвратить лавинообразное распространение короновируса!» — заявил ресторатор.

«Я просто хочу, чтобы все сидели дома!» — добавил он. Тем не менее до последней минуты он собирался открыть ресторан, попросив при этом не приходить в него, чтобы не подвергаться опасности.

«Потому что не открыть его пятнадцатого числа — значит разочаровать сторонников и опозориться перед противниками. Но событие, случившееся два часа назад, окончательно изменило моё решение. Я не боялся штрафа. Потому что денег и так нет. А в середине дня на мою карту пришло 200 000 рублей с пометкой «на штраф» от человека, пожелавшего остаться неизвестным», — сообщил Затуливетров.

Он подчеркнул, что именно этот жест незнакомца оказал прямо противоположный эффект: ресторатор решил не тратить деньги на возможные административные санкции, а перевести их своим сотрудникам, которые остались без работы и зарплаты. Затуливетров присовокупил к публикации снимки экрана с квитанциями о денежных переводах нескольким людям через мобильный банк.

«Простите меня. Я, наверное, не оправдал ваших надежд. Но поступить по-другому я не мог. Я не добивался славы, известности или рекламы. Я не пытался поднять волну народного гнева. Я лишь пытался достучаться до разума, потому что нынешний «псевдокарантин» только увеличит срок наших «каникул». Но ни одна акция, заявление, вызов не стоит здоровья и жизни конкретной семьи. Открыть при этом ресторан, вроде бы имея всё, в том числе и деньги на штраф, теперь мне кажется совершенно пошлой и неуместной затеей. Я не буду открывать ресторан», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский ресторатор требует объявить ЧС, угрожая открыть заведения