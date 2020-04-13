Баку, , 21:06 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражение коронавирусом в Азербайджане достигло 1148, сообщили 13 апреля в азербайджанском минздраве.

При этом 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано за последние сутки, за это же время зафиксирован один летальный исход.

Общее количество летальных исходов в Азербайджане достигло 12, излечились 289 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии подтверждено 266 случаев инфицирования коронавирусом, в Армении — 1039, в Абхазии — три.

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