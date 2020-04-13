Москва, , 21:23 — REGNUM Транспорт, сфера услуг и индустрия развлечений стали отраслями российской экономики, наиболее пострадавшими от распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией и введенного режима самоизоляции. Об этом 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Транспорт, сфера услуг, индустрия развлечений. Ещё значительный кусок, но не вся розничная торговля», — сказал экономист.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что в сфере торговли и услуг задействовано много людей, а доходность в этом сегменте невысокая. Именно поэтому к лету многие сотрудники сферы рискуют остаться без работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист прогнозирует падение ВВП России до 7%