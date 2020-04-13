Москва, , 20:53 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что летальность от пневмонии и иных заболеваний на сегодняшний день в России по сравнению с 2019 годом меньше на 5%. Об этом Мурашко сказал в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.

По словам министра Мурашко, его министерство отслеживает все показатели, в том числе и показатели летальности от иных форм и пневмонии, и других заболеваний. Это необходимо для того, чтобы ни в коем случае не допустить снижения объемов экстренной помощи.

«И понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом», — подчеркнул Мурашко.

Он пояснил, что количество смертей в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель 2019 года.