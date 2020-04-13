Кострома, 13 апреля 2020, 20:51 — REGNUM Костромичка, заразившаяся COVID-19 и скончавшаяся 11 апреля в Костроме, перед смертью неоднократно обращалась за медицинской помощью — об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности сообщил источник, близкий к кругу общения умершей.
Напомним, 59-летняя женщина с подозрением на COVID-19, приехавшая в областной центр из Москвы, была госпитализирована в Окружную больницу Костромского округа №2 10 апреля. На следующий день пациентка скончалась.
По информации источника, после визита в столицу женщина выдержала 14-дневную изоляцию, после которой почувствовала себя плохо и обратилась за медицинской помощью. Костромичка просила врачей протестировать ее на коронавирус, но получила отказ:
В костромской поликлинике для взрослых №1 оперативно комментировать ситуацию отказались. По информации медиков, летальный исход наступил вследствие тяжелых заболеваний женщины — двусторонней тяжелой пневмонии, которая развилась на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета. 12 апреля результаты тестов костромички, пришедшие из Москвы, подтвердили наличие у неё коронавируса.
По данным на 13 апреля, в Костромской области на COVID-19 проверено более 2,5 тысячи человек. Биопробы 8 граждан для дальнейшего изучения направлены в Москву. Всего в регионе зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусом. Трое пациентов излечились, два человека скончались.
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