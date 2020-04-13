Рамалла , 13 апреля 2020, 20:42 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Палестине достигло 309, сообщили 13 апреля в правительстве страны.
Уточняется, что большая часть COVID-19 выявлена на Западном берегу Иордана: 260 случаев заражения. В Восточном Иерусалиме таких случаев 36, в Газе — 13.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля турецкие власти пообещали Палестине и Израилю медицинскую помощь.
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