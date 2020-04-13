Ростов-на-Дону, , 20:35 — REGNUM В Ростовской области в связи с распространением коронавируса ограничили посещение кладбищ. Запрет будет действовать до 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 13 апреля.

При этом в документе указано, что разрешено хоронить умерших, однако проводить в последний путь будут иметь право лишь супруг или супруга, а также ближайшие родственники.

ИА REGNUM напоминает, что ранее жителям областного центра запретили посещать кладбища. Власти при этом успокоили, что могилы приводятся в порядок коммунальными службами в рамках городских субботников.

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