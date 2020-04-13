Йошкар-Ола, , 20:33 — REGNUM По состоянию на 13 апреля в стационарах республики находятся 19 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщает минздрав республики. Остальные из 80 жителей республики, у которых выявлено заражение коронавирусом, находятся под наблюдением участковых врачей-терапевтов.

В Йошкар-Олинской горбольнице находится 91 пациент. Состояние 19 пациентов оценивается как тяжелое. Состояние 71 пациента медики оценивают как средней степени тяжести, один пациент легко переносит заболевание. Три пациента находятся на ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких), 35 — нуждаются в кислородной поддержке.

В детской больнице находятся четверо пациентов в удовлетворительном состоянии. В Звениговской ЦРБ один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в удовлетворительном состоянии.

В больнице Козьмодемьянска лечение получают пять пациентов, один из них — в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке.

В центральной районной больнице Медведевского района, которая перепрофилирована для приёма пациентов акушерского и хирургического профилей с коронавирусной инфекцией, находятся двое пациентов в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл 13 апреля подтвердили 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с момента начала наблюдений в республике выявлено 80 случаев заражения коронавирусом.