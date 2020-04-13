Женева, Швейцария, , 20:31 — REGNUM Надежду на продолжение финансирования со стороны Вашингтона выразил журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 13 апреля.

Гебрейесус напомнил, что США — основной спонсор организации.

Гебрейесус «Надеюсь, что финансирование ВОЗ продолжится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп заявил 10 апреля, что финансирование ВОЗ Штаты могут прекратить. Причина — в особом, необъективном отношении, как считает Трамп, ВОЗ к Китаю.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США