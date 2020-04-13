Смоленск, , 20:27 — REGNUM Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Смоленской области Кристина Рябкова ушла в отставку, об этом 13 апреля объявил губернатор Алексей Островский.

«По моему требованию в отставку ушла первый заместитель руководителя департамента по здравоохранению Кристина Александровна Рябкова, которая во время введения ограничительных мероприятий находилась в отпуске за границей, но не прервала его, не вернулась в регион, чтобы в интересах жизни и здоровья смолян исполнять свой служебный долг», — цитирует губернатора пресс-служба администрации области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Смоленской области подтвержден 21 случай заражения коронавирусом. Один человек с выявленным ранее коронавирусом скончался.