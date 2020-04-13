Вологда, , 20:26 — REGNUM Участники вологодского проекта «Фабрика добрых дел» бесплатно развозят продукты питания малоимущим пенсионерам.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM организаторы проекта, на горячую линию всероссийской акции «Мы Вместе» поступают звонки от пенсионеров, которые не имеют возможности приобрести продукты питания не только из-за режима самоизоляции, но и из-за материальных проблем. Им на помощь приходят волонтеры «Фабрики».

"Один из обратившихся — мужчина 70 лет, он подрабатывает таксистом, но из-за перелома ноги лишился этой возможности», — рассказал один из волонтеров.

В набор входят крупы, тушенка, сок. Если доставка осуществляется в день заказа, то волонтеры пополняют этот список хлебом и молоком.

Добавим, что «Фабрика добрых дел» — это проект депутата Вологодского заксобрания Антона Холодова. Волонтеры «Фабрики» оказывают разную помощь ветеранам и инвалидам, одиноким матерям, многодетным и малоимущим семьям.