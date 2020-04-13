Смоленск, , 20:22 — REGNUM Главный врач Вяземской центральной районной больницы Смоленской области уволен с должности из-за ситуации с коронавирусом, о решении 13 апреля объявил губернатор Алексей Островский.

«За низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей уволен главный врач Вяземской ЦРБ. И это следует воспринимать как сигнал руководителям других районных больниц», — цитирует пресс-служба администрации области Островского.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Вяземском доме-интернате для пожилых людей коронавирус подтвердили у одного из сотрудников. После этого учреждение закрыли на изоляцию, а также закрыли выезд из города. Все сотрудники и пациенты сдали анализы на коронавирус, подозрение на коронавирус выявили у 86 человек.