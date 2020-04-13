Воронеж, , 20:15 — REGNUM В Воронежской области разрешат работу парикмахерских и салонов оптики, при этом приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга будут отправлять на самоизоляцию. Соответствующие уточнения в нормативно-правовые акты по режиму самоизоляции внёс губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщила 13 апреля пресс-служба облправительства. Изменения вступят в действие уже с 14 апреля.

В частности, теперь все приезжающие в Воронежскую область из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, кроме командированных, обязаны сообщать об этом по телефону +74 732 100 461, а также самоизолироваться на 14 дней.

При этом в регионе будет разрешено посещать суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения, разрешено перемещение волонтёров, а также донорство крови.

С 14 апреля будет разрешена работа организаций, оказывающих ритуальные услуги, также откроются парикмахерские и салоны оптики.

В течение трёх дней работодатели, чьи предприятия и организации могут работать в режиме самоизоляции, должны будут заполнить специальную форму для контроля числа действующих сотрудников. Также в регионе разработают программу добровольной сертификации — для соблюдения работающими структурами санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В остальном режим самоизоляции в регионе продлится до 30 апреля. По-прежнему гражданам не рекомендуется покидать свои дома без острой необходимости, по-прежнему запрещена работа торговых центров, кинотеатров, кафе и ресторанов.

В Воронежской области, по последним данным, подтверждено 60 случаев заражения коронавирусом. Три человека — двое с предварительно подтверждённым и один с подтверждённым коронавирусом — скончались.