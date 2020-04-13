Москва, , 20:09 — REGNUM Специальный авиарейс для вывоза граждан России на родину из Италии запланирован на среду, 15 апреля. Об этом сообщается на странице российского посольства в Италии в Facebook.

«Вылет рейса Рим — Москва №AFL2419 запланирован на 15 апреля в 14:20 по местному времени», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с решением оперативного штаба при правительстве перелёт будет возможен только для граждан России, проживающих в Москве и Московской области и прибывших на территорию Италии после 1 января 2020 года.

На данный момент продолжается регистрация на рейс. Вылет будет подтверждён в случае наличия достаточного количества пассажиров, пояснили в посольстве.

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