Москва, , 20:08 — REGNUM В Москве с 13 апреля парковка для медицинского персонала, работающего с пациентами с коронавирусом, стала бесплатной, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Мы прекрасно понимаем, что основная нагрузка сейчас ложится на медицинских работников, и стараемся сделать всё возможное, чтобы максимально облегчить и обезопасить им работу», — сказала Ракова.

В связи с этим с 13 апреля в Москве ввели бесплатную парковку для всех медицинских сотрудников городских коронавирусных стационаров.

Как отмечают в релизе, списки персонала больниц уже переданы в департамент транспорта, так что дополнительно врачам ничего делать не нужно.