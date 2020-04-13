Ижевск, , 20:07 — REGNUM Решение о закрытии для прихожан всех храмов и других религиозных учреждений на праздник Пасхи приняли власти Удмуртии. Об этом 13 апреля сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как пояснил Бречалов, 12 апреля граждане массово посещали храмы без средств защиты, игнорируя санитарные нормы. Поэтому было принято решение запретить посещение храмов гражданам с 17 апреля. Все храмы будут закрыты для прихожан в праздник Пасхи, а полиция получит право останавливать и штрафовать пытающихся проникнуть в церковь.

Бречалов уточнил, что власти учтут предложения горожан и найдут способ доставки праздничных куличей всем желающим, а пасхальное богослужение будет транслироваться по телевидению либо в интернете.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в города Удмуртии не будут пропускать граждан без местной прописки.

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