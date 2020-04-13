Москва, , 20:06 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин 13 апреля встретился с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает РИА Новости.

Собянин рассказал, что в Москве «детально изучили» китайский опыт, читали книги и рекомендации. Также он поблагодарил за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования.

«В этот сложный период это бесценная помощь», — сказал мэр.

В состав делегации из Китая входят специалисты, имеющие опыт борьбы с коронавирусом в Китае в условиях эпидемии. Они уже провели ряд встреч с российскими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест-системы на выявление коронавируса стали более эффективными.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин: в Москве идет снижение госпитализации с тяжелой формой COVID-19