Москва, , 20:02 — REGNUM Число заражённых коронавирусной инфекцией в России растёт с каждым днём. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которые были обнародованы в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, основной показатель заражённых приходится на Москву и Подмосковье. При этом, по её словам, показатель заболеваемости составляет 12,5 человека на 100 тысяч жителей.

Также накануне Голикова заявила, что дни 14−16 апреля станут определяющими для понимания относительного того, сможет ли Россия выйти на плато по коронавирусу, или же показатели будут всё ещё расти какое-то время.

Меры, озвученные на совещании президента России Владимира Путина с руководством страны, правильны и своевременны, считает политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«Главное, что было сказано — это то, что мы работаем на опережение. Уже сейчас развернуто 40 тысяч коек, то есть мы уже готовы к тому, что может быть до 40 тысяч больных. А потенциально мы готовы развернуть до 90 тысяч коек. То есть. мы готовы к ситуации, подобной той, что была в Италии, в Испании. И мы снова выигрываем время, чтобы подтянуть еще какие-то необходимые резервы. Работает Министерство обороны, разворачивает все свои мобильные госпитали, подключается МЧС, как например, в ситуации в Мурманске, который у нас сейчас третий по уровню заражения», — подчеркнул Олег Матвейчев с беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«И, естественно, важно, что мы на первом месте по количеству тестирований на сто тысяч населения в мире. С большим отрывом после нас — Австралия, Америка идет совсем далеко. У нее очень низкий уровень тестирования, и очень заниженные цифры, как и во многих европейских странах. Мы имеем максимально точные данные о заболевших, то. что у нас сейчас есть — это наиболее точная картина, без поправок». — утверждает эксперт.

«То, что у нас сейчас будет разработан отечественный тест на антитела, и пройдет сначала по врачам — это тоже очень хорошая штука. Нужно отметить то, что врачи, которые переболели, и с антителами, могут уже спокойно работать с больными. Это само по себе очень хороший, очень мощный резерв. Но люди с антителами могут быть и донорами плазмы для тех, кто сейчас тяжелом состоянии. Потому что уже доказано, что все, кому переносят плазму переболевших, они почти сразу выходят из тяжелого состояния, и выздоравливают», — рассказал Олег Матвейчев.

«А более жесткие меры, конечно, же, приходится вводить. Потому что на сознательность граждан, к сожалению, рассчитывать не приходится. Первая неделя карантина это показала — посидели пять дней, в выходные все вылезли из квартир, и на вторую неделю это был уже Содом и Гоморра. Все ходили, где хотели, в Москве пробки, люди не боятся ни за свою жизнь, не жизнь других, не думают о том. какую нагрузку они создадут на систему здравоохранения, на экономику страны. Поэтому жесткие меры, штрафы, все-таки должны быть введены, не только в Москве — но и в регионах» завершил свой комментарий профессор НИУ ВШЭ.