Нью-Дели, , 19:56 — REGNUM Бесплатное тестирование на коронавирус в Индии частные клиники обязаны проводить только для бедных, передаёт 13 апреля NDTV.

Соответствующее решение принято Верховным судом страны. Кто подпадёт под эту льготу, решит индийское правительство.

Если за анализом на коронавирус в частную лабораторию обратился человек, которому не положена льгота, его не обязаны бесплатно тестировать: с него могут запросить четыре с половиной тысячи рупий за анализ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Индии возникла проблема с тестированием людей на коронавирус. 8 апреля индийский Верховный суд обязал всех проводить бесплатное тестирование — в том числе и частников, но решение, как видно выше, получило корректировку.

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