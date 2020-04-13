Тирасполь, , 19:50 — REGNUM Приднестровье идёт по неблагоприятному сценарию распространения коронавируса COVID-19. Как сообщила первый замминистра здравоохранения Кристина Албул, это подразумевает до 4 тыс. заболевших в ближайшее время, передает ИА REGNUM.

«На сегодняшний день мы пока не достигли пика заболеваемости. Пик ожидаем в ближайшие несколько месяцев. Тогда мы увидим результаты эпидемии коронавирусной инфекции на территории нашей республики», — приводит слова Албул Первый Приднестровский телеканал.

За последние сутки в ПМР выявлен 21 новый случай заражения, а общее число заболевших достигло 152 человек. С начала эпидемии семь заболевших умерли, один человек вылечился.

17 марта из-за пандемии коронавируса в Приднестровье введён режим чрезвычайного положения. Он продлится до 1 мая.

Введены ограничения на передвижение и торговлю. Гражданам рекомендовано оставаться дома, а на улицу выходить только в исключительных случаях — по служебной необходимости, для покупки товаров первой необходимости и для оказания помощи нуждающимся.

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