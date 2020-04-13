Рим, , 19:42 — REGNUM Почти 20,5 тысяч пациентов с подтверждённым коронавирусом погибли в Италии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты страны.

За прошедшие сутки в стране скончались 566 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Этот показатель опять возрос, за предыдущие сутки был зафиксирован 431 случай летального исхода. Общее количество жертв среди заражённых коронавирусной инфекцией составляет на вечер 13 апреля 20 465 человек.

Количество подтверждённых случаев заражения за сутки возросло на 1363, всего с начала эпидемии коронавируса в стране зарегистрировано 159 516 пациентов с положительным результатом исследования на коронавирус.

Количество выздоровевших пациентов возросло за последние 24 часа на 1224 человека, всего выздоровело 35 435 человек. В то же время впервые за последние шесть дней возросло количество госпитализированных пациентов, инфицированных коронавирусом. За сутки их стало больше на 73 человека, общее количество госпитализированных достигло 28 023 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии властями региона Венето в Италии ряда ограничений, принятых ранее для борьбы с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Венеции призвал жителей воздержаться от шашлыков в праздники