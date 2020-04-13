Москва, , 19:40 — REGNUM В Москве за первый день выдано 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. Об этом 13 апреля сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, 70% заявок была подано через сайт mos.ru, а порядка 90% пропусков оформляются для поездок на работу. Выдача разрешений началась сегодня. Цифровыми пропусками будут пользоваться только граждане, передвигающиеся на транспорте.

Все заявки в дальнейшем будут проверяться, и в случае, если человек указал неверные данные, его пропуск будет аннулирован.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля жителям Москвы и Московской области потребуется иметь специальные пропуска для передвижения по двум регионам и между ними на личном и общественном транспорте.