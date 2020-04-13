Ижевск, , 19:37 — REGNUM В Удмуртии с 17 апреля до особого распоряжения закроются все храмы и церкви. Об этом заявил в эфире на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

«Несмотря на все призывы и Святейшего патриарха, и владыки Викторина, и мои призывы верующим остаться дома, всё-таки большое количество наших граждан устремились в церкви и храмы. И, к огромному сожалению, достаточно много людей были без элементарных средств индивидуальной защиты. Я сам наблюдал ситуацию, когда сотрудники полиции, увидев женщину с ребёнком, передали ей в упаковках маски. Женщина убрала их в сумку и в церковь зашла без маски», — рассказал глава региона.

Бречалов пояснил, что в храмах нет возможности контролировать безопасное пребывание граждан. Поэтому с 17 апреля посещение культовых учреждений разрешается только священнослужителям, присутствие которых необходимо для функционирования указанных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, мечети Удмуртии для коллективных молитв закрылись ещё 30 марта. Прихожане должны все намазы с этого момента совершать дома. При этом в мечетях имамы совершают молитвы без джамаата, «чтобы мечети не оставались без намаза».

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