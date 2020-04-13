Екатеринбург, , 19:46 — REGNUM В Свердловской области временно запрещают устраивать массовые религиозные обряды и посещать кладбища, за некоторым исключением. Постановление подписал глава областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Согласно документу, в регионе запрещается проведение массовых мероприятий, включая «религиозные массовые обряды» и «церемонии различных конфессий». Кроме того, будет ограничен доступ к свердловских кладбищам — их позволят посещать лишь для проведения похорон и оказания ритуальных услуг.

Ограничения действуют до 30 апреля 2020 года.

Постановление исчезло через некоторое время после публикации на сайте ведомства. Однако пресс-секретарь управления Анна Ожиганова уточнила корреспонденту ИА REGNUM, что это связано лишь с техническими неполадками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 85 случаев COVID-19. Выписаны 37 человек.

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