Анкара, 13 апреля 2020, 19:35 — REGNUM Комендантский час в Турции будет действовать каждые выходные, передаёт 13 апреля NTV.
По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, решение принято на заседании правительства страны.
И дальше так будет каждые выходные — пока не улучшится эпидемиологическая ситуация.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации с комендантским часом в Турции возник скандал: министр внутренних дел Сулейман Сойлу подал в отставку, поскольку ограничительные меры не действовали. Отставка принята не была.
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