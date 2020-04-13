Анкара, , 19:35 — REGNUM Комендантский час в Турции будет действовать каждые выходные, передаёт 13 апреля NTV.

По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, решение принято на заседании правительства страны.

Эрдоган «Запрет будет действовать с 00:00 [мск] 18 апреля до 00:00 [мск] 20 апреля».

И дальше так будет каждые выходные — пока не улучшится эпидемиологическая ситуация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за ситуации с комендантским часом в Турции возник скандал: министр внутренних дел Сулейман Сойлу подал в отставку, поскольку ограничительные меры не действовали. Отставка принята не была.

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