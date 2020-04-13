Москва, , 19:33 — REGNUM Жителям Москвы выдано уже 1,8 миллиона цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщил вечером 13 апреля руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, количество кибератак, с которыми власти Москвы столкнулись за сегодняшний день, «сопоставимо с числом атак за последние полгода», из-за чего у некоторых граждан возникали технические сложности с подачей заявки.

«Но несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска», — приводит слова чиновника пресс-служба столичной мэрии.

Напомним, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса жителям Москвы и Московской области с 15 апреля потребуется оформлять специальные пропуска для передвижения по региону на личном и общественном транспорте.

Ранее сегодня в столичном оперативном штабе сообщили о попытках злоумышленников «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков жителям Москвы.

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