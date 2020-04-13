Рим, , 19:14 — REGNUM

По данным на вечер понедельника, 13 апреля, в Италии умерли 20 465 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 566, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на 431.

Выздоровели 35 435 человек, за день этот показатель увеличился на 1224 (днём ранее — на 1677).

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3153 (днём ранее — на 4092). В настоящее время заражены 103 616 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 159 516.

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