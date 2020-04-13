Йошкар-Ола, , 19:13 — REGNUM Женщина была оштрафована на 15 тысяч за размещение в социальных сетях ложной инфорнмации о заболеваемости коронавирусом в Марий Эл. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

При рассмотрении материалов дела в суде было установлено, что 42-летняя жительница Звениговского района разместила в социальных сетях комментарий с недостоверными сведениями о количестве выявленных случаев заражения на территории региона и о якобы сокрытии властями и руководством поликлиник размещённой ею информации. Позже женщина удалила комментарий.

Личность женщины была установлена сотрудниками правоохранительных органов, она призналась в размещении информации и уточнила, что получила её от незнакомого ей человека. Также женщина согласилась с тем, что опубликованная ею информация могла ввести в заблуждение читателей и привести к непредсказуемым последствиям.

В отношении женщины был составлен административный протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Мировой суд принял решение о назначении нарушительнице административного наказания в виде штрафа суммой 15 тысяч рублей.

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