Йошкар-Ола, , 19:12 — REGNUM В отношении жительницы Звениговского района республики составлен протокол об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Об этом сообщает региональное управление МВД по республике.

42-летняя женщина разместила в социальных сетях фейковый комментарий о распространении коронавируса на территории республики. В нём сообщалось о количестве зараженных коронавирусом, женщина утверждала, что информация намеренно скрывается от жителей региона, чтобы не устраивать панику. Позднее женщина свой комментарий удалила.

Мировой судья принял решение по данному делу, женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области фейковая информация о коронавирусе стала поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). В одном из telegram-каналов была размещена информация в утвердительной форме о заражении коронавирусной инфекцией семи врачей Саратовской городской клинической больницы №2. Кроме того, сообщалось, что у 44 сотрудников выявлены «сомнительные результаты» по данному диагнозу. Эта информация не соответствует действительности, и минздрав Саратовской области опроверг ее.