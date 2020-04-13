Пятигорск, Ставропольский край, , 19:13 — REGNUM Общественно-волонтерский центр создан в Ставропольском крае для оказания помощи людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Расположен центр в Пятигорске, однако деятельность его разворачивается и в других городах региона, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в СКФО Анна Наумова.

Люди, которым требуется помощь добровольцев (как правило — физическая), оставляют заявку по телефону горячей линии. Колл-центр работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

«Волонтер приходит, получает список того, какие продукты, какие лекарства нужно купить, получает деньги, покупает, приносит. В большинстве случаев людям нужна именно физическая помощью, то есть, у человека есть средства, он планирует свои покупки, но не может их сделать, так как боится выйти из дома и заразиться», — рассказала Наумова.

Однако также немало случаев, когда людям нужна и финансовая поддержка. Например, супруги в период действия режима обязательной самоизоляции остались без источников дохода, а им нужно кормить себя и своих детей. В таком случае необходимое покупается за счет фонда общественно-волонтерского центра, который пополняется предпринимателями-меценатами.

«Помогают пожилым людям, многодетным семьям, тем, кто попал тяжелую ситуацию. Помощь оказывается не по каким-то конкретным спискам, а именно по факту обращения. И, конечно, бывают случаи, когда люди злоупотребляют этим, обращаются за помощью, хотя сами живут не за чертой бедности», — отметила собеседница.

По словам Наумовой, в общественно-волонтерский центр ежедневно поступает до ста заявок. В настоящее время в его деятельность вовлечено около 80 человек из разных городов Ставрополья, среди которых люди разного социального положения: предприниматели, студенты, школьники. Все добровольцы прошли специальное обучение и оказывают помощь, используя необходимые средства индивидуальной защиты.

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