Москва, , 18:59 — REGNUM Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию зданий, сооружений и прилегающей к ним территории авиастроительного завода «Роствертол», входящего в холдинг «Вертолеты России», сообщает 13 апреля «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Мероприятия были проведены для предотвращения заражения сотрудников инфекцией SARS-CoV-2.

Пресс-служба подчёркивает, что дезинфекция направлена на обеспечение безопасности сотрудников, причастных к выполнению государственного оборонного заказа.

Специальным раствором ДТС-ГК при помощи двух специальных автомобилей АРС-14 были обработаны территории проходных, дороги, прилегающие территории корпусов механосборочного и агрегатно-сборочного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, на предприятиях холдинга «Вертолеты России» наращивается число работников производства, выводимых на работу из режима самоизоляции.

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