Белград, , 18:47 — REGNUM В Сербии платёжная система Visa повысила максимальную сумму для бесконтактных операций по пластиковым картам без введения PIN кода из-за ситуации с коронавирусом, передают местные СМИ.

До последнего времени лимит для бесконтактных операций по картам Visa в республике составлял 4000 динаров (порядка 2,7 тысячи рублей), теперь он увеличен до 5000 динаров (около 3,5 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что с 13 апреля лимит операций по карте Visa без введения PIN-кода в России будет повышен с 1000 до 3000 рублей.

Согласно официальной статистике, в Сербии на сегодняшний день более 69% платежей осуществляется бесконтактным способом.

Напомним, в Сербии зарегистрировано уже 4054 случая заражения новым коронавирусом, 424 из которых — за последние сутки. По последним данным, 85 пациентов с коронавирусом скончались.