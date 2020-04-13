Москва, , 18:47 — REGNUM Останкинский суд Москвы оштрафовал первого предпринимателя, серьезно нарушившего запрет на торговлю в условиях режима повышенной готовности, сообщили 13 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда.

«В нарушение действующих в настоящее время норм, индивидуальный предприниматель 1 апреля допустил реализацию продуктов питания быстрого приготовления при непосредственном посещении покупателем предприятия, контактном получении продукции и оплаты предоставленной услуги», — сказал собеседник агентства.

Бизнесмена признали виновным в нарушении статье 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Он должен выплатить 50 тыс. рублей.

Напомним, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта в столице введен ряд ограничений, в связи с которыми продолжать работу могут только магазины и учреждения, обеспечивающие граждан предметами первой необходимости.