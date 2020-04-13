, 18:56 — REGNUM В Тюменской области все новые выявленные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV2 являются результатом контактов тюменцев с носителями инфекции внутри региона. Об этом сообщила заместитель губернатора области Ольга Кузнечевских.

Всего с начала февраля 2020 года в Тюменской области выявлено 53 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 9 случаев избавления от вируса, один человек умер.

Под контролем врачей на 13 апреля в областной инфекционной больнице в Тюмени находятся 42 человека. К выписке готовится ещё один пациент. Пять больных COVID-19 находятся в реанимации.